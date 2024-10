Mettere in sicurezza la SS 129, soprattutto 63 noto anche come “Curva della Morte” è stato uno degli obiettivi dell’incontro che si è svolto questa mattina, presso al sala consiliare del Comune di Orotelli, tra il sottosegretario ai trasporti Roberto Traversi, i deputati del Movimento 5 Stelle Alberto Manca, Paola Deiana, il senatore Emiliano Fenu, il sindaco di Orotelli Giovannino Marteddu e i rappresentanti del “Comitato SOS 129 #AdessoBasta”.

L’intento è quello di eliminare quella curva, purtroppo teatro di vari incidenti mortali, ela realizzazione di una rotatoria all’incrocio di Orotelli. A preoccupare è anche un altro tratto della SS 129: l’incrocio a raso con la Strada Provinciale 29 nel territorio di Dorgali dove è necessario un intervento per la realizzazione di una rotatoria per regolare il flusso veicolare.

Intervento quest’ultimo già oggetto di una recente interrogazione del deputato Alberto Manca al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito della morte di due turisti svizzeri nel Giugno 2019.

A questo proposito, Traversi, accompagnato dal deputato pentastellato Manca, ha incontrato presso il comune di Dorgali la sindaca Maria Itria Fancello, Anas, Provincia di Nuoro e Carabinieri della locale stazione.

Non è mancata una visita presso la sede della Motorizzazione di Nuoro per fare il punto sulle carenze croniche di organico. “Vigilerò costantemente sull’iter per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della SS 129 –dichiara il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Alberto Manca – e in particolare sugli interventi su cui ci siamo soffermati nel corso degli incontri odierni. Quella della SS 129 è una situazione che va risolta il prima possibile. Continuerò a lavorare per giungere ad una risoluzione definitiva in tempi brevi”.