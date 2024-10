“Stanotte si è verificato un altro episodio di violenza con l'aggressione da parte di tre extracomunitari ai danni di alcuni giovani. Proprio qualche giorno fa, tra i banchi del Consiglio Comunale, durante il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche, qualche esponente della minoranza, ha sottolineato al sindaco Paolo Truzzu, di aver usato troppe volte la parola "sicurezza" nei i suoi impegni”.

Stigmatizza quanto accaduto nel piazzale di via Newton, l'esponente della Lega a palazzo Bacaredda, Roberta Perra, tra i banchi del Consiglio comunale. Il grave fatto di cronaca di quest’oggi, accaduto alle 4 del mattino, all’esterno della discoteca di via Newton, nell’area parcheggi, è stato oggetto di tre arresti dei poliziotti delle Volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo.

Nel dettaglio, tre cittadini extracomunitari, poi identificati ed ammanettati dagli agenti delle pattuglie del 113, non hanno esitato armati di coltello e di spray urticante al peperoncino (poi sono seguite le botte), ad aggredire e a rapinare tre avventori del locale notturno accanto alle auto in sosta: “Non basta mai parlare di sicurezza in città e i fatti, purtroppo, lo dimostrano – dice Roberta Perra capogruppo della Lega al Comune di Cagliari - non è possibile che in una serata in cui ci si dovrebbe essere solo di divertire si verifichino queste situazioni. Per questo non passerà inosservato questo allarmante fenomeno in città e ci sarà un ulteriore impegno da parte del Gruppo della Lega, anche attraverso un attento lavoro dell’assessore alla Sicurezza, Paolo Spano. Questi episodi – conclude Perra - ci devono far riflettere sulla reale situazione nelle nostre strade”.