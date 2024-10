"Da ogni angolo del mondo arriva un messaggio chiaro: i vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione, l'arma che ci permette di aprire una stagione diversa". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine del 78° Congresso nazionale dei medici di famiglia aderenti a Fimmg in corso a Villasimius.

"Ora - ha aggiunto - ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture". Secondo Speranza "dobbiamo continuare con trasparenza a fornire elementi di evidenza scientifica e con questo approccio dobbiamo rivolgerci ai pochi che ancora non si sono vaccinati".

"Non dimentichiamo che si tratta comunque di una piccola minoranza, un 15% su cui dobbiamo continuare a lavorare e chiedo ai nostri medici di medicina generale di utilizzare tutta la loro capacità di persuasione. In particolare - conclude -, di spiegare che coi vaccini ci si contagia molto meno e si riduce quasi del tutto la possibilità di finire in ospedale e nelle intensive".