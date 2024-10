"La scuola riaprirà a settembre e in sicurezza, è una priorità assoluta". Così il ministro della Salute nel corso dell’informativa al Senato. Per Speranza la riapertura delle scuole in sicurezza è una sfida di tutto il Paese “non di una parte”.

“Sono stati 190 i Paesi del mondo - ha detto il ministro - che durante questi mesi di emergenza hanno sospeso le attività, coinvolgendo oltre un miliardo di studenti".

"Se ci saranno casi positivi saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali a intervenire con un'indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena. Non lasceremo soli i presidi e gli insegnanti".

L'intervento del ministro Roberto Speranza: