"Bisogna insistere con le misure restrittive che abbiamo adottato. Non dobbiamo avere fretta. Basta poco perché il virus scappi di mano". Lo ha detto il ministro Roberto Speranza.

"Mancano 40 giorni a Natale. Dobbiamo capire l’effetto delle misure che abbiamo adottato - ha sottolineato Speranza -. Sicuramente in nessun Paese d’Europa ci sarà un Natale come gli altri. Non sono in grado di dire come sarà il cenone della vigilia. Non sarebbe onesto dirlo ora".

"Il virus continua a circolare in modo importante. L’Rt è sceso da 1,7 a 1,4. Iniziamo ad avere qualche risultato, ma non basta - ha affermato ancora il ministro -. Dobbiamo portarlo sotto l’1. Così potremo ridurre gli accessi agli ospedali".