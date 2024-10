Il coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, ha lanciato il tour "anti fake news" in Barbagia. Nei giorni scorsi una delegazione del Carroccio ha visitato Orgosolo e Mamoiada dove, dopo aver fatto visita a un artigiano, Zoffili ha indossato la maschera e i panni del Mamuthone.

A Orgosolo, invece, gli esponenti della Lega hanno potutto ammirare il fascino di su lionzu, il copricapo in seta del costume femminile.

"Sono stato travolto dall'affetto della gente - ha dichiarato Zoffili -, altro che leggi per impedire ai sardi di indossare le maschere tradizionali, spacciando per altro la nostra battaglia sacrosanta contro il burqa. La gente ha capito benissimo che è stata una strumentalizzazione del Pd e che noi stiamo tra la gente, nelle comunità, per valorizzare le loro tradizioni e le loro maschere. Gli esponenti democratici invece sono dentro ai palazzi. Ho spiegato a tutti che avevo proposto un odg in Parlamento per inasprire le pene nei confronti di tutte quelle persone che in aeroporto portano il burqa ma per motivi di sicurezza".

A Orgosolo la delegazione ha visitato la caserma dei carabinieri e il museo del Baco da seta di Maria Corda. "Sono rimasto affascinato dal museo del baco da seta che viene allevato per realizzare il copricapo del costume - ha detto il braccio destro di Salvini nell'Isola - sono venuto qui per valorizzare queste produzione: la signora Maria Corda è l'unica al mondo che realizza questo prodotto e deve essere aiutata con leggi concrete che diano una mano a proseguire, in questo senso mi sono impegnato con lei. Lo stesso posso dire delle maschere a Mamoiada: mi hanno aiutato a indossarle e sono stato accolto calorosamente".

"Io ho la coscienza piena di amore per questa terra - ha concluso - e per questi paesi dove in tre anni sono venuto tante volte".

Il coordinatore della Lega si è poi recato a Ottana e Oristano. Con lui il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il deputato Guido De Martini, il capogruppo della Lega in consiglio Dario Giagoni e il consigliere regionale Pierluigi Saiu.