“Durante la registrazione del confronto alla Tgr Sardegna sono stato interrotto da un giornalista mentre rispondevo a una sua domanda e citavo la sproporzione mediatica in questi ultimi giorni di campagna elettorale nei Tg e sui quotidiani a favore dei ministri e sottosegretari arrivati in Sardegna”. Lo precisa Renato Soru, candidato per la Coalizione sarda alle Regionali di domenica in Sardegna, a proposito di quanto avvenuto stamattina nella sede Rai di Cagliari durante la registrazione dell'ultimo confronto pubblico in tv tra i quattro candidati presidente, con uno scontro acceso tra l'ex governatore e il giornalista del quotidiano La Nuova Sardegna Umberto Aime.

Il cronista, interrompendo la risposta, aveva replicato alle parole di Soru difendendo la libertà dei giornalisti nel raccontare la campagna elettorale. Da qui la scelta della Rai di interrompere la registrazione e ripartire daccapo. “Il format non prevedeva che i giornalisti interrompessero o replicassero, per questo ho sottolineato che ci si attenesse alle regole”, ha voluto chiarire Soru.