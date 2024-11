Il consigliere regionale della Lega Alessandro Sorgia ha depositato un'interrogazione urgente alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e all'Assessore regionale dell'Industria, Emanuele Cani, per chiarire le recenti notizie riguardanti la revisione del progetto di metanizzazione regionale.

Secondo quanto dichiarato da Sorgia, la Giunta e la maggioranza avrebbero trovato un accordo per individuare un unico hub regionale a Porto Torres, da cui partirebbe una dorsale che arriva sino a Cagliari, passando per Oristano, con una deviazione per il Sulcis. Tuttavia, questa nuova ipotetica progettazione escluderebbe tutto il centro Sardegna, lasciando il Nuorese e l'Ogliastra senza un collegamento diretto alla dorsale del metano.

"È inaccettabile che il Nuorese e l'Ogliastra vengano esclusi da un progetto così importante per lo sviluppo economico e infrastrutturale della nostra regione," ha dichiarato il consigliere regionale della Lega. "Questa decisione - afferma - arrecherebbe un grave danno economico e infrastrutturale a questi territori, che verrebbero riforniti di metano tramite trasporto su gomma, una soluzione non ottimale anche dal punto di vista ambientale."

Sorgia chiede alla governatrice e all'assessore di chiarire se corrisponde al vero che la Giunta Regionale abbia deciso di proporre al Governo nazionale una revisione progettuale che escluda il Nuorese e l'Ogliastra, e quali siano le motivazioni dietro questa decisione. Inoltre, il consigliere chiede se il mancato passaggio della dorsale del metano nel centro Sardegna possa costituire un beneficio o un handicap per quei territori.

"Escludere il centro Sardegna dal progetto di metanizzazione significa penalizzare ulteriormente aree già svantaggiate, aumentando le disuguaglianze territoriali," ha aggiunto l'esponente del Carroccio. "È fondamentale che la Regione riveda questa decisione e garantisca un approvvigionamento energetico equo e sostenibile per tutti i cittadini sardi."

Sorgia ha concluso esprimendo la sua preoccupazione per l'impatto ambientale del trasporto su gomma del metano, sottolineando che una soluzione del genere non è sostenibile a lungo termine. "Dobbiamo puntare su infrastrutture moderne e sostenibili, che possano garantire un futuro migliore per tutti i sardi," ha dichiarato.