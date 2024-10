Secondo l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, l’indice di gradimento del governo Conte non è mai stato così alto: 61%. Pd al 19,6%, in calo come la Lega. Aumenta i consensi Fratelli d’Italia, in salita anche il Movimento 5 Stelle.

Riguardo agli orientamenti di voto – spiega il sondaggista - si registra una significativa riduzione (-3,9%) dell’area grigia costituita da astensionisti e indecisi che ritorna al di sotto del 40%. La Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 23,1%, subisce una flessione (-0,9%) ed è seguita dal Pd, anch’esso in calo (-0,8%), che con il 19,6% si riporta ai valori di fine febbraio. Al terzo posto si colloca il M5S con il 18,9% (+0,9%), quindi FdI che fa segnare una crescita di 1,7% attestandosi al 18% (il miglior risultato di sempre nei sondaggi), e Forza Italia con il 6,9% (-0,3%). Alle loro spalle si collocano quattro forze politiche con valori compresi tra 2,5% e 2,9%: si tratta di Sinistra Italiana-Articolo uno con il 2,9% (+0,6%) alla pari con Europa Verde (+1%), Azione (-0,3%) e Italia Viva (-0,4%) entrambe con il 2,5%.