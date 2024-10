L'ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana segnala una percentuale record per il Partito Democratico di Elly Schlein. A riportare la notizia è Fanpage. Il Pd raggiunge il 21,5%, un vero e proprio record in questa legislatura, superando il risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche, quando aveva ottenuto il 19,1%.

In salita anche Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,2% e si porta al 28,8%. Crolla invece la Lega, che scende al 9%. Forza Italia invece mantiene la tendenza positiva, supportata anche dall'attenzione che nell'ultimo mese c'è stata sulla situazione di salute del leader Silvio Berlusconi. Lieve calo invece il M5s di Giuseppe Conte, stabile al 15,3%.