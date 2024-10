“L'unica cosa imbarazzante è la sua pochezza, politica e didattica. D’altro canto, politicamente ha perso sonoramente le elezioni, mentre per lo studio gli consiglierei di trovare un po' di tempo tra i suoi molteplici impegni: ne trarrebbe certamente grande giovamento”.

Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, risponde agli attacchi del consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda. Il commento dell’ex sindaco di Cagliari sull’iscrizione del Governatore al concorso per diventare referendario del Tar ha ricevuto l’immediata replica di Solinas: “Quanto a me – ha affermato il Presidente -, non avendo particolare consuetudine a fare vita mondana e frequentare bar e locali fino a tarda notte, utilizzerò anche quel tempo risparmiato, continuando ad impegnarmi con limpidezza e serenità nel mio ruolo istituzionale, leggendo e studiando senza sosta, memore dell’esempio di numerosi e valorosi uomini che nel perseguire l’interesse generale si sono dedicati ad accrescere senza sosta le proprie competenze con lo sguardo sempre proteso al perseguimento del fine pubblico. E certo non provo imbarazzo, semmai profondo e grande orgoglio nell’avere la possibilità di confrontarmi e lavorare al fianco di grandi uomini che hanno deciso di mettere a disposizione la Loro professionalità e competenza al servizio dei Sardi e della Sardegna”.