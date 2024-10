"Dal ministro Boccia non ci saremmo aspettati l'inutile litania neocentralista che vuole riaffermare una supremazia prepotente dello Stato rispetto alle Regioni nell'architettura della Repubblica come definita da novellato titolo V".

Christian Solinas risponde così alle dichiarazioni del ministro sulla incostituzionalità del passaporto sanitario.

Considerato che, come affermato da Boccia, le Regioni non possono limitare la libera circolazione delle persone, dei mezzi e delle cose sul territorio nazionale e che, quindi, i governatori non possono prendere decisioni in autonomia, il presidente della Regione Sardegna tuona: "Dal ministro ci saremmo aspettati, a pochi giorni dal 3 giugno, una proposta di soluzione chiara sulle riaperture tra Regioni".