Non si placa la polemica generata dalla rivelazione del Fatto Quotidiano, secondo il quale il presidente della Regione Christian Solinas è iscritto al concorso per sessanta posti per diventare referendario del Tar.

"Spero che il presidente della Regione stia studiando, che sia impegnato in uno studio matto e disperatissimo", attacca il consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, intervenuto in Aula durante il dibattito sull'assestamento di bilancio per l'esercizio 2021. "Un presidente di Regione che si candida a un concorso pubblico mentre è presidente in carica - dichiara l'ex sindaco di Cagliari -. Lo dico ai colleghi che hanno amministrato Comuni e altro: sono tante le cose da fare che non si ha nemmeno il tempo di rispondere alla propria madre". Invece, "c'è chi trova il tempo di studiare, e mica il bilancio della Regione, o il modo per riuscire a dare un sostegno a coloro che soffrono, o a sbloccare l'economia sarda in una situazione drammatica. No, si trova il tempo per studiare per se stessi, per avere un posto fisso. Davvero un capolavoro. Chi conosce quei concorsi sa che ci vogliono mesi e mesi di studio".

Per Zedda "il presidente della Regione si è circondato degli insegnanti di ripetizione. Quando va in ufficio trova un ex magistrato del Tar, e presidente di sezione (il nuovo segretario generale della Regione Francesco Scano, ndr). Vi sembra normale? Non avete nulla da dire? Nessun imbarazzo?".