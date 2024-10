“Con questa importante fornitura di dispositivi di protezione individuale la Regione prosegue la sua azione per la tutela della salute dei cittadini e realizza una distribuzione capillare di mascherine che riguarda non solo le strutture sanitarie e quelle per anziani, ma anche gli enti locali di tutta la Sardegna”.

Sono queste le parole pronunciate dal Governatore Christian Solinas che ha annunciato la distribuzione, nel deposito allestito alla Fiera di Cagliari, di 2 milioni di mascherine ad aziende sanitarie, enti locali e case di riposo.

Per il settore sanitario, le aziende hanno provveduto al ritiro direttamente in Fiera: complessivamente 560mila mascherine chirurgiche e 660mila del tipo FFP2, mentre ai comuni sono state assegnate quelle di tipo chirurgico.

“Continua l’incessante lavoro della Protezione civile regionale che – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Gianni Lampis, dall’inizio dell’emergenza, in piena collaborazione con le autorità sanitarie, ha prontamente garantito la piena operatività della struttura, attivando direttamente anche l'approvvigionamento di mascherine perché quelle trasferite dal Dipartimento nazionale erano insufficienti al fabbisogno della nostra Regione”.