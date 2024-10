E’ scontro aperto tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sul tema dei voli agevolati tra gli scali sardi e quelli di Roma e Milano. Il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde erano assenti in aula a causa di impegni istituzionali, così il centrodestra ha chiesto il rinvio al 4 febbraio della discussione sulla mozione del centrosinistra in merito alla continuità territoriale aerea in scadenza il 16 aprile.

L'Assemblea ha approvato la richiesta. Ma la minoranza ha poi occupato i banchi della Giunta regionale in segno di protesta.

A inizio dei lavori, infatti, i consiglieri Francesco Agus (Progressisti), Gianfranco Ganau (Pd), Daniele Cocco (LeU) e Desirè Manca (M5s) avevano chiesto la disponibilità di una data certa alla presenza di governatore e assessore, ritenendo necessario confrontarsi prima dell'incontro fra Regione e Commissione Ue in programma il 28, data fondamentale per quanto riguarda proroga e nuovo bando della continuità.