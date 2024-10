“Il tasto lascia intravedere un'efficacia e un'incisività soltanto laddove esistono grandi attività industriali e quindi nella parte settentrionale del Paese, lasciando, invece, una chiusura di fatto di ampi settori di quello che è l’economia trainante del Meridione e delle Isole fatto di, piccole, micro e piccolissime imprese oltre che principalmente di turismo”.

Così il Presidente della Regione Sardegna ieri in videoconferenza stampa.

“E’ mio intendimento per questo adottare un’ordinanza che, pur mantenendo la prudenza e la salvaguardia della salute dei cittadini come stella polare, consenta in Sardegna delle riaperture graduali che consentano di tornare a una nuova normalità. Penso ad esempio, alla cantieristica nautica, delle manutenzioni, imbarcazioni, seconde case”.