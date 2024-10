Per Andrea Soddu è il momento della gioia. Il sindaco di Nuoro uscente, riconfermato dagli elettori, ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento rivolto ai suoi concittadini.

"Il lavoro di questi cinque anni, portato avanti dalla nostra squadra con determinazione e costanza - scrive Soddu -, si è tramutato in un nuovo consenso da parte della comunità. Sono molto contento del risultato ottenuto e voglio ringraziare i miei concittadini per aver rinnovato la fiducia nella nostra amministrazione. Grazie a chi ci ha sostenuto ma anche a chi non lo ha fatto, ai nostri avversari politici che hanno nobilitato la competizione elettorale con un grande esercizio di democrazia".

"Complimenti ai neoeletti consiglieri di maggioranza, una grande squadra che ha condiviso il nostro progetto, e a quelli di opposizione, che saranno per noi uno stimolo continuo. Sta a noi convincere i tanti che non sono andati a votare a riavvicinarsi alla politica, è importante che le persone si interessino della cosa pubblica perché questa città è di tutti e necessita di un impegno collettivo".

"Da domani - prosegue il sindaco del capoluogo barbaricino - saremo di nuovo al lavoro con l'impegno e la determinazione di sempre per portare a termine quanto progettato in questo primo mandato e proseguire nella costruzione della citta del futuro. Il nostro massimo impegno in questa prima fase sarà tutto volto alla lotta contro la pandemia, dal punto di vista sanitario, sociale ed economico".