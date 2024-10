Salvatore Sirigu , consigliere comunale uscente di Fratelli d'Italia , ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Massimo Zedda in occasione della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura: “ Sin dalle prime dichiarazioni, nel suo nuovo ruolo da 'ricandidato' a sindaco di Cagliari, Massimo Zedda dimostra quanto fosse distratto in questi ultimi cinque anni. Tanto concentrato nel suo ruolo di consigliere regionale da non usufruire secondo che alcune delle sue proposte ricalcano con precisione il programma che la scorsa Amministrazione comunale ha portato avanti negli ultimi anni ”.

“ A cominciare dal progetto della 'spiaggia verde', che riqualificherebbe il lungomare del quartiere Sant'Elia e ha il progetto già approvato e appaltato, al piano parcheggi per viale Trieste con la richiesta di utilizzo dei parcheggi degli Assessorati regionali. Quanto al 'boschetto', previsto nel progetto di ristrutturazione della passeggiata di via Roma, diventerebbe 'pericoloso' - sottolinea invece Sirigu - soprattutto se, con un Comune governato dal centrosinistra, veniva abitato e frequentato da ambulanti abusivi e da irregolari. Proprio, com'era il largo Carlo Felice durante l'amministrazione di Massimo Zedda. Per quanto riguarda le corsie di via Roma, prima di dare i numeri (a caso) sarebbe sufficiente consultare il progetto ”.

“ I cagliaritani - conclude il consigliere uscente - non gli daranno l'opportunità di attribuirsi i meriti dei progetti realizzati e approvati dalla giunta Truzzu, come già fece nel suo mandato precedente con il 'progetto di riqualificazione urbana del lungomare Poetto', approvato dalla Giunta Floris nel 2008, ben tre anni prima che lui diventasse primo cittadino ”.