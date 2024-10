Marco Bucci è il sindaco più amato d'Italia con il 55,8% del gradimento dei propri concittadini. In seconda posizione Dario Nardella, primo cittadino di Firenze (54,2%). Chiude il podio il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (53,8%). E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, sul gradimento di sindaci delle città metropolitane e pubblicato in esclusiva da Affaritaliani.it.

Gli amministratori di Roma (Virginia Raggi) e Milano (Giuseppe Sala) condividono la sesta posizione con il 53,2%. Ultima in classifica Chiara Appendino, sindaca di Torino, con il 49,2%. Il primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu quartultimo con il 51,3%. Peggio di lui, oltre alla collega piemontese, solo Cateno De Luca (Messina) e Salvo Pogliese (Catania).

"È interessante la classifica dei sindici delle città metropolitane", commenta Baldassarri ad Affaritaliani.it. “Troviamo in prima posizione il sindaco di Genova che ovviamente, come è successo per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, beneficia anche della ricostruzione del Ponte Morandi e della gestione dell’epidemia naturalmente, ma anche e soprattutto di quello che è stato tutto il post ricostruzione Ponte Morandi”.

“Interessante anche trovare nelle prime sei posizioni il sindaco di Roma – continua Baldassarri - Si penserebbe a una Raggi in difficoltà perché abbiamo un portato di immagini in questo momento che ci dice spesso che i 5 Stelle sono in difficoltà, ma alla prova dei fatti Virginia Raggi è l’unica donna fra le prime sei perché i romani tutto sommato hanno affrontato bene l’emergenza e hanno apprezzato da come è stata affrontata l’emergenza da parte dell’amministrazione Raggi”.