"I cittadini potranno essere più sicuri grazie a un Ordine del giorno alla Finanziaria che ho presentato insieme al collega Alberto Stefani e che è stato accolto, con il quale il governo si impegna a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti da destinare all'installazione di telecamere di videosorveglianza, di sistemi di controllo lettura targhe e di telecamere di nuova generazione per il contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere".

Così il coordinatore regionale della Lega Sardegna Eugenio Zoffili sull'Odg presentato al governo, nel quale l'esponente del Carroccio chiede di porre rimedio al "problema sicurezza" che affligge numerosi Comuni dell'Isola.

"Purtroppo i problemi di sicurezza che interessano i Comuni rischiano di soffocare le potenzialità di sviluppo dei nostri territori - prosegue -. La diffusione capillare di questi sistemi consentirà di raccogliere un flusso di dati che tutte le forze dell'ordine potranno utilizzare per intervenire tempestivamente e per individuare gli eventuali responsabili di atti criminosi di vario genere come furti, rapine, aggressioni e, in generale, ogni forma di illegalità. Sarà mio impegno vigilare affinché questo impegno venga concretizzato, rispondendo finalmente a un'esigenza che viene spesso evidenziata da sindaci e amministratori locali".