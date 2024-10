Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio.

Restano le restrizioni, ci si potrà spostare fino al 18 maggio solo per motivi comprovati. Si potrà andare però a trovare qualche familiare stretto (nonni, fratelli, genitori) ma no party privati, non riunioni di famiglia. Divieto di assembramenti.

Sarà invece possibile per studenti, lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in un'altra città fare ritorno a casa.

Il regime degli spostamenti resterà dunque sempre limitato. L'autocertificazione servirà sempre.



Sì ad attività sportiva (2 metri di distanza l’uno dall’altro) e motoria (1 metro di distanza). Ci si può allontanare oltre i 200 metri.

Cerimonie funebri. Massimo di 15 persone, con mascherine di protezione e con misure di distanziamento sociale.

No invece alle messe.

Sì ad attività di ristorazione con asporto. No ad assembramento davanti ai bar o ristoranti. Il cibo non si consumerà davanti al posto di ristoro.

Attività produttive. Dal 4 maggio riapre il settore delle costruzioni e dell’ingrosso.

Il 18 maggio abbiamo in programma l’apertura del commercio al dettaglio, musei, mostre, biblioteche, squadre in campo sportive. Dal 1° giugno riapriranno bar, ristorazione, parrucchieri, estetisti, centri massaggio.

Si tratta di un programma differito a tappe per dare il tempo di attuare le misure di sicurezza per questi lavori che prevedono un contatto stretto con la persona, ha sottolineato Conte.