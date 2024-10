“Ho un cancro, l’ho verificato e ho cercato di spiegare in parlamento che se il mio medico mi dice che devo parlare senza mascherina il presidente della Camera che non me lo consente è un cretino come è sempre stato”.

Lo ha detto il deputato Vittorio Sgarbi, intervistato questa mattina da Sardegna Live.

L’onorevole ha parlato della sua battaglia contro l’uso delle mascherine all’aperto, quando non c'è alcun rischio: “Quando vedo una persona da sola che in Sardegna cammina lungo il mare con la mascherina mi rendo conto che il contagio più terribile è stato nelle nostre menti”.