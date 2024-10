A Sestu trionfa ancora Paola Secci. La sindaca uscente ha raccolto la fiducia dei cittadini, ed è stata premiata col 64,60% dei consensi (4.630 voti).

La prima cittadina, alla guida dei Riformatori di centrodestra, che ha inflitto una vittoria schiacciante agli avversari, ha espresso tutta la sua gratitudine in un messaggio alla comunità: "Grazie di cuore per aver sfidato le vostre paure ed essere andati a votare. Grazie per aver apprezzato il lavoro fatto in questi cinque anni e per averci confermato la vostra fiducia, non vi deluderò".

Al secondo posto, a distanza siderale, la candidata centrosinistra Valentina Meloni, che ha raccolto il 20,90% delle preferenze. "Dispiace per l'alto astensionismo - ha commentato -, per non aver potuto incontrare le persone e parlare a un pubblico più ampio. Prendiamo atto del risultato e mi congratulo con la sindaca".

Chiude la fila l'ex sindaco Aldo PIli, appoggiato da "Articolo Uno" e "Sestu Domani" e in quarantena perché positivo al Covid-19, col 14,50% dei voti. Dei quattro Comuni con più di 15mila abitanti, Sestu è stato quello che ha registrato l'affluenza minore.