"Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana #Segre "non siate indifferenti". Così Enrico Letta su Twitter prima di sciogliere la riserva sulla segreteria del Pd.

"Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche. Promotore di un progetto per l'Italia e l'Europa e baricentro di qualsiasi alternativa alle destre. Tutto il sistema politico italiano sta ridefinendosi. Il Pd con Letta definirà un suo profilo adeguato e competitivo". Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti su Facebook.

L'ex premier si è preso qualche giorno prima di decidere per attendere di capire che ampiezza avrà la base che lo sosterrà all'Assemblea di domenica, visto che a questo appuntamento intende presentarsi non come semplice traghettatore, ma come segretario a tutti gli effetti, senza limiti temporali al suo mandato se non quelli dello statuto, che si impegna ad aprire una fase costituente per il Partito per il suo rinnovamento.

"Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo - ha scritto su Twitter Letta - Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere".