“Davanti alla sede del Ministero per portare la voce di studenti, insegnanti, presidi, sindaci e genitori di fronte al disastro di un ministro totalmente inadeguato e di un governo che mette la scuola in fondo all'ordine delle priorità”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha preso parte alla manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione.

"Io – ha detto - mia figlia di 7 anni a scuola a settembre in un'aula buia, con la mascherina, non ce la mando".

E ancora: "In tutta Europa i bambini stanno andando a scuola senza distanza, senza mascherina, con la maestra. Perchè qui in Italia no?”.

NIENTE MASCHERINE PER I MINORI DI 6 ANNI - L'uso di mascherine, infatti, come si legge nella indicazioni della bozza e riporta l’Adnkronos, non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l'utilizzo di visierine 'leggere' e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Il Miur rimarca: l'empatia e l'arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.