Venerdì mattina il sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, sarà in visita ufficiale in Sardegna. Tre gli appuntamenti in agenda: il primo alle 9.30, all’Università di Sassari, con l’Assessore della Pubblica istruzione della Regione Sardegna, Andrea Biancareddu, e il Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, Massimo Carpinelli.

Alle 11.00 ci sarà la visita alla scuola “Montessori” (Casa dei bambini e Primaria I.C. di San Donato) dove sarà ricevuto dalla Dirigente scolastica Patrizia Mercuri e dal Direttore dell’ufficio scolastico della Regione Sardegna Francesco Feliziani.

De Cristofaro incontrerà anche il Sindaco di Sassari, Nanni Campus, e la ragazza diversamente abile di 19 anni ritirata dal liceo dalla madre per la mancanza in classe dell'insegnante di sostegno.

Alle 17.00, a Porto Torres, parteciperà ad un incontro pubblico e a una tavola rotonda per parlare di “riconversione ecologica” e dei suoi possibili sviluppi a Porto Torres presso la sala del Museo del Porto.

Parteciperanno anche Gianfranco Satta, Francesco Agus, Laura Caddeo, Maria Laura Orrù e Massimo Zedda (consiglieri regionali), Michele Mario Gutierrez (docente universitario dell’Università degli studi di Sassari), Emanuele Cani (Segretario regionale sardo del Partito Democratico), Massimiliano Smeriglio (eurodeputato) e, per l’appunto, Giuseppe De Cristofaro Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Vannalisa Manca.