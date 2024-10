“Con la pubblicazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori della scuola di Via Tarragona, che comprende anche un nuovo auditorium musicale, si concretizza un lavoro importante di programmazione intersettoriale che ci ha permesso di partecipare con successo al piano isol@ della Regione”.

Sono queste le parole pronunciate dall’ex vicesindaca e Assessora comunale alla Pubblicas istruzione Gabriella Esposito che rimarca la sua “Grande soddisfazione anche perché sono certa che investire così tante risorse sulla scuola, come abbiamo fatto nell’ultimo quinquennio significa investire sul futuro dei nostri giovani, sul futuro della città e ciò porterà certamente frutti duraturi”.

“Quello dell'istituto Via Tarragona ad Alghero è tra gli interventi più importanti in Sardegna, progetto cofinanziato dal Comune con 750.000 euro da bilancio, per lavori che comprendono anche gli spazi adiacenti alla scuola e i giardini Tarragona. Questo è un passaggio molto importante – ha concluso Esposito – per un progetto complesso che prevede demolizione della parte vecchia, realizzazione delle nuove aule e laboratori, l’auditorium. Grande sforzo nella progettazione e nelle risorse, 3 milioni e 750 mila euro”.