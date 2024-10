Alessandra Todde , candidata alle Regionali di febbraio con il campo largo di centrosinistra e M5s, sostiene la presenza di una possibilità, nel decreto Energia che in questi giorni inizia il suo cammino alla Camera, che " potrebbe far includere la Sardegna tra i siti scelti per il deposito nazionale ", nonostante il no della Sardegna alle scorie nucleari sia stato ribadito ufficialmente anche il mese scorso degli Stati generali riuniti in Consiglio regionale.

La possibilità è contenuta nell'art.11 che le scorie siano ospitate " anche in aree militari ". " Veramente vorrebbe qualcuno che la Sardegna, che ha già le più estese aree militari d'Italia e considerando lo spazio marittimo anche d'Europa - scrive l'aspirante presidente della Regione per il campo largo Pd-M5s -, possa ospitare i 78mila metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media attività e le scorie delle ex centrali nucleari ?".

Si tratta di " rifiuti per i quali ci vogliono oltre 300 anni perché la loro radioattività si esaurisca - aggiunge Todde e concludono -. È folle anche solo pensarlo, ma questo governo lo ha addirittura scritto, nero su bianco, in un provvedimento che è in esame proprio in queste ore. Combatterò con tutta me stessa per evitare che questo possa accadere ".