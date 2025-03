Si accende lo scontro in Consiglio regionale sul ddl Sanità. I capigruppo della Minoranza denunciano l’atteggiamento del centrosinistra, accusato di aver ignorato le richieste di sindacati e Ordine dei Medici.

"Abbiamo chiesto che il testo, fortemente modificato rispetto a quello per cui avevamo espresso parere in Commissione, tornasse in discussione, ma il centrosinistra ha respinto la richiesta, dimostrandosi sordo alle istanze dei portatori di interessi", dichiarano.

Le opposizioni criticano inoltre il comportamento della Maggioranza durante i lavori: "Non solo ha snobbato il dibattito e mostrato scarso interesse per le nostre proposte, ma non è nemmeno riuscita a garantire il numero legale in Aula, portando così alla sospensione della seduta".