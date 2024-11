Matteo Salvini, durante il suo tour elettorale in Umbria, ha reagito agli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine a Bologna attaccando i centri sociali. Ha annunciato: "Chiederò oggi stesso al ministro dell'interno una ricognizione di tutti i centri sociali occupati abusivamente in Italia perché troppo spesso sono covi di delinquenti, per iniziare a sgombrarli uno per uno, vanno chiusi e sigillati".

Secondo il vicepremier "non sono manifestanti, non sono antifascisti, sono delinquenti, voglio passare dalle parole ai fatti, dopo i vergognosi atti di ieri da Bologna e Milano con la caccia al poliziotto".

La replica arriva da Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera: "I centri sociali sono luoghi di vivace e indispensabile cultura e condivisione. Ce ne vogliono di più, contro un ministro come Matteo Salvini che si pone sempre più apertamente contro i valori costituzionali di questa nostra Repubblica. Non bisogna chiudere i centri sociali, è lui che si deve dimettere", afferma.