La leader del Pd Elly Schlein, ospite di Enrico Mentana a La7, si dice "disponibile a guidare un governo di centrosinistra". "La modalità di scelta sarà definita insieme al resto della coalizione, con eventuali primarie. Sono comunque disponibile a correre e impegnarmi, concentrandomi su temi concreti come sanità, salari, casa e scuola, che il governo attuale sta tagliando”, afferma.

La segretaria dem ha affrontato diversi temi, dal referendum sulla Giustizia alla Sanità. Sulla riforma costituzionale sul premierato si dice contraria: "In un Paese con crescita ferma, stipendi bassi e sanità pubblica in crisi, è surreale discutere di una riforma che indebolisce i poteri del Presidente della Repubblica. Non siamo per l’accentramento dei poteri nelle mani di chi governa e contrasteremo ogni tentativo in Parlamento".

Poi l'attacco sulla legge di Bilancio approvata dal Governo Meloni: "Sulla sanità e sui salari, la situazione è grave: ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, con un aumento di un milione in un solo anno sotto il governo Meloni. La spesa sanitaria in rapporto al PIL è scesa ai minimi degli ultimi 15 anni. Persone con invalidità minima faticano a fare esami nel pubblico e devono ricorrere al privato, a costi insostenibili. Quando arriveremo al governo, investiremo 3 miliardi in più sulla sanità pubblica per assumere medici e infermieri e ridurre le liste d’attesa".



