“C'è una bella differenza fra leadership femminile e quelle femministe. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non fa niente per le donne di questo Paese”. È quanto ha sostenuto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Cagliari, proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

“Siamo alla festa dell'Unità, per vincere serve unità e il Pd, qui come nel resto d'Italia, lavora per questo”, ha precisato poi la Schlein.

“Questo partito è vivo e la scorsa settimana ha portato 50mila persone in piazza su temi che sono molto importanti a partire dalla sanità. Difenderemo sempre il diritto alla salute e lo faremo anche nella manovra in cui il governo di Giorgia Meloni taglia la sanità pubblica mentre noi chiediamo, con le altre opposizioni, di mettere 4 miliardi in più per sbloccare le assunzioni e ridurre le liste d'attesa” ha ribadito la segretaria dem poco prima di salire sul palco della Fiera di Cagliari per la due giorni della Festa dell'Unità. “Durante il disastro dell'amministrazione Solinas la Sardegna è scivolata molto indietro sulla qualità della sanità in questa regione”, ha aggiunto la Schlein.