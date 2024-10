"Non c'è in corso nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Cinque minuti su Rai 1, commentando l'ipotesi di una candidatura di Ilaria Salis nelle fila del Partito democratico.

E sull'ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni Europee, Schlein afferma: "Stiamo costruendo la squadra. In un partito che non è personale ma plurale, la prima cosa che viene è quale squadra vogliamo mandare a fare un lavoro molto serio sull'Europa che vogliamo".

"Un'Europa più verde - aggiunge Schlein -, più sociale e più giusta. Questo ci interessa in questo momento. La mia valutazione la farò una volta completata la squadra".