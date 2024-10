La deputata algherese del Movimento Cinque Stelle Paola Deiana è intervenuta dopo le dichiarazioni rilasciate dal vice premier Matteo Salvini riguardo i 50 miliardi di euro (di cui 256 milioni per la Sardegna) sbloccati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) “Grazie alla Lega”.

“È giusto che si sappia la verità – ha rimarcato la Deiana -. In questi due giorni stiamo ascoltando troppe ‘inesattezze’ da parte dello stesso Salvini e da colleghi sardi della Lega, che non ho mai visto in tutti questi mesi di fitta collaborazione che ho avuto con il ministro Toninelli. Ora mi sembra alquanto farsesco che cerchino di intestarsene i successi”.

“I fondi – queste le parole della deputata – sono stati sbloccati a seguito del lavoro portato avanti con grande e costante impegno dallo stesso ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il quale ho collaborato molto al fine di dare finalmente risposte concrete ai cittadini”.

La parlamentare algherese ha voluto ricordare un passaggio relativo alla Strada Statale 291 della Nurra: “A dicembre scorso, – ha aggiunto – per non perdere i fondi stanziati e disponibili, è stato necessario introdurre un emendamento di proroga nel decreto fiscale, promosso da noi parlamentari sardi del Movimento 5 stelle, senza il quale i finanziamenti relativi alla Strada Statale 291 sarebbero andati persi definitivamente”.

“Ma non solo, come già spiegato dal ministro Toninelli nella sua ultima visita in Sardegna, del 13 giugno, per accelerare i tempi la Sassari-Olbia e la Sassari-Alghero saranno commissariate. In questo modo le opere saranno portate a compimento più velocemente possibile”, ha concluso Deiana.