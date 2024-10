“Fratelli d’Italia chiede che le Forze armate siano destinate a presidiare i confini marittimi per fermare il traffico illegale di immigrati”.

a dirlo è il deputato sardo e capogruppo in Commissione difesa alla Camera per Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che assieme ai colleghi Prisco e Varchi ha presentato un emendamento al dl Sicurezza bis.

"Davanti ai nuovi sbarchi di algerini – queste ancora le sue parole – che anche quest'oggi sono arrivati in Sardegna e davanti alla sfida lanciata dalle ONG alle leggi italiane e alla nostra Sovranità, dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire legalità ed evitare le morti in mare”.

"Dobbiamo contrastare l'arroganza e il cinismo di chi non vuole rispettare le leggi – ha concluso Deidda – e la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e le nostre Forze Armate che ringraziamo per i quotidiani sacrifici, sono delle eccellenze che possono e debbono essere schierate in prima linea”.