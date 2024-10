Questa mattina l’assessore alle Politiche finanziarie, bilancio e tributi, patrimonio e contratti, Simone Campus, ha rassegnato le sue dimissioni.

“Le dimissioni erano già state annunciate qualche settimana fa – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna –, ma avevo chiesto all'assessore Campus di attendere l'approvazione del bilancio di previsione, avvenuta lo scorso 14 marzo, prima di formalizzarle. Voglio ringraziarlo per la preziosa collaborazione e per il lavoro svolto in questi anni al servizio della città”.

Lo stesso primo cittadino ha redistribuito le deleghe, assegnando all'assessora Rossana Serratrice il bilancio e i tributi e all'assessore Ottavio Sanna il patrimonio e i contratti.