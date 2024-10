Tutto è pronto a Sassari per l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani prenderà parte alla cerimonia di commemorazione di Francesco Cossiga, organizzata dall'Università, per il decennale della morte dell'ex Capo di Stato.

Mattarella arriverà nella sede centrale dell'ateneo attorno alle 11. Ad accoglierlo sarà il rettore Massimo Carpinelli, che lo riceverà nell'aula magna del palazzo di piazza Università.

Parteciperanno alla cerimonia l'associazione Coro dell'Università di Sassari e la corale Nova Euphonia. Se ufficialmente non è previsto un intervento del Capo dello Stato, non è escluso che voglia comunque prendere la parola per porgere un saluto e ricordare la figura dell'illustre esponente politico sassarese. All'incontro sono ammesse un numero limitato di persone, nel rispetto delle norme anti Covid, ma l'intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet dell'Università di Sassari.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, dopo la cerimonia Mattarella potrebbe recarsi al cimitero in forma privata per rendere omaggio alle tombe dei due presidenti sassaresi, Antonio Segni e Francesco Cossiga.