E' iniziata oggi pomeriggio, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Ducale, l'era del nuovo sindaco di Sassari Giuseppe Mascia (Pd), eletto al primo turno alle amministrative dell'8 e 9 giugno con 31.096 preferenze.

Il primo cittadino uscente, Nanni Campus, ha passato al suo successore la fascia tricolore. "Per arrivare qua c'è tanto lavoro, che non è solo mio - ha esordito Mascia rivolgendosi alla nutrita platea - . Ci siamo candidati con l'idea di dare speranza alla città, lavoreremo duramente e sicuramente incontreremo momenti difficili, per cui aiutateci a lavorare bene. Cercheremo il bene di chiunque in questa città vive, passi, e a chi lasceremo questa città".

Il primo compito di Mascia sarà quello di nominare la Giunta, che annuncia di voler chiudere in 15 giorni: "Lavoreremo alacremente in questa settimana con le interlocuzioni politiche con i gruppi con cui abbiamo vinto le elezioni, che sono già in atto. Conto di accelerare il più possibile per avere la giunta in due settimane".

La spartizione dei nove assessorati sarà calibrata in base ai voti conquistati dalle sette liste della coalizione di centrosinistra, e il Pd con il 20,51% delle preferenze e 10 seggi in Consiglio comunale sui 21 della maggioranza, dovrebbe fare la voce grossa. Ai dem dovrebbero andare almeno tre assessorati, due posti dovrebbero spettare sia ad Avs che al M5s; uno a testa per i Progressisti e per Futuro Comune.