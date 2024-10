Sabato scorso, alla presenza del Coordinatore Provinciale Emanuele Beccue dei Consiglieri Regionali Nico Mundula e Francesco Mura, il circolo “Audax” di Fratelli d’Italia Sassari ha inaugurato “La Casa dei Patrioti”.

La sede di via Tempio 13, sarà, a detta degli esponenti, “Un luogo in cui dar spazio alla Politica vera, quella fatta per e con i cittadini, un luogo in cui chi ama l’Italia e gli italiani si sentirà a casa.

Inoltre “I cittadini potranno portare i loro problemi e trovare persone preparate che sono a loro disposizione per fornire risposte e soluzioni, perché per noi questo è il senso della Politica”.

“Ciò che ci impone – dicono dal Circolo Audax –, da ora in avanti, di moltiplicare gli sforzi è la grande partecipazione e affetto che abbiamo potuto riscontrare all’inaugurazione, a testimonianza del fatto che i sassaresi richiedono una politica vicina alle persone che noi ci sentiamo di rappresentare”.