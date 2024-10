La capogruppo in Consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, ha presentato una interpellanza per chiedere il ripristino della rete ferroviaria e della metrotranvia.

“Su 190 chilometri di strade ferrate gestiti da Arst soltanto 10 risultano percorribili e in funzione – queste le sue parole -. Da febbraio 2015 è stata soppressa la tratta Sassari-Nulvi, privando il territorio, e in particolare i tanti studenti pendolari, di un servizio essenziale per la collettività. Un altro tratto di ferrovia è stato chiuso nell’ottobre 2018, quando a causa della mancata manutenzione delle travate metalliche, è stata disposta la sospensione del servizio sulla linea Sassari-Alghero con conseguenti disagi per i cittadini ma, soprattutto, per i lavoratori, sospesi dalla loro occupazione e lasciati senza stipendio. Al momento, quindi, a resistere è solo la linea Sassari-Sorso. Ma i disagi non finiscono qui: il 26 giugno 2018 è stata la volta della MetroSassari, il cui percorso è stato dimezzato in seguito ad un incidente che ha provocato l’interruzione della linea di alimentazione. E infine, nei giorni scorsi, ecco un altro problema tecnico risolvibile spendendo poche migliaia di euro, a mettere fuori servizio l’unico tratto ancora percorribile”.

“Non possiamo più aspettare, l’inizio dell’anno scolastico alle porte. È necessario garantire i collegamenti. Bisogna farlo prima e al più presto. L’Arst e la Regione devono occuparsi dei servizi di cui sono responsabili”, ha aggiunto.

Manca chiedere all’assessore ai Trasporti Giorgio Todde 2Se sia a conoscenza delle criticità e dei disservizi cui devono far fronte i cittadini del Nord Sardegna, in particolare quelli residenti nei territori della Romangia e dell’Anglona”.

Infine sollecita “La piena ripresa di tutte le attività di trasporto sospese: Assessore Todde, chiedo che venga ripristinato un servizio essenziale per il territorio e per le comunità collegate. Non stiamo parlando di interventi di lusso, o extra: stiamo parlando di servizi alla base di una società civile”.