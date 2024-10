Anche Sassari si prepara ad accogliere il flash mob delle sardine anti-Salvini.

L'evento è in programma per il 14 dicembre in piazza Fiume. "Ora Tocca a noi farci sentire - si legge sulla pagina ufficiale della manifestazione -. Lo stesso giorno della manifestazione a Roma, per la prima volta, il mare non è un elemento che ci separa, ma ci unisce tutti! Ci ritroviamo il giorno 14 dicembre alle 18:30 in piazza Fiume, dove faremo anche noi sentire la nostra voce!! Sassari si S-Lega!”

Gli organizzatori spiegano: "Abbiamo bisogno di non sentirci più spettatori di uno spettacolo denigrante, aggressivo, di una deriva dei valori e la perdita di contenuti! La diversità è la nostra forza, non la nostra debolezza! Urliamo a gran voce, tutti insieme: No al fascismo, no al razzismo, no all’omofobia, no alla deriva dei valori".

Come nelle altre piazze non saranno ammesse bandiere e simboli di partito ma "solo tante sardine colorate. Portate con voi i testi di “Bella ciao “e “Procurade e Moderare”. Poi, visto che ci siete, portate anche una bustina dove riporre eventuali rifiuti da riportare a casa".