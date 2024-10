“Progetu Repùblica accoglie con piacere l’adesione alla campagna “Sardigna Chene Plàstica - Plastic Free Sardinia” annunciata dal coordinatore sardo del movimento Italia in Comune, Maurizio Sirca”.

È quanto si legge in una nota di ProgRes dove si sottolinea il fatto che “La disponibilità a lavorare a fianco di Progetu Repùblica dichiarata dai rappresentanti del movimento di Pizzarotti ci porta a ritenere che tale forza politica sia pienamente cosciente dello spirito e degli obiettivi della nostra campagna”.

“Progetu Repùblica ha infatti messo a disposizione di tutti gli amministratori sardi un modello di mozione da presentare negli enti locali. La prospettiva – rimarcano – espressa da Italia in Comune dovrebbe portare a iniziative comuni di sensibilizzazione della cittadinanza sarda: dalle scuole alle associazioni di categoria, dalle pro-loco ai comitati spontanei, dalle consulte giovanili fino alla RAS”.

“Quando in aprile – proseguono fa ProgRes – abbiamo lanciato la campagna per la messa al bando della plastica monouso non compostabile abbiamo sottolineato lo spirito trasversale dell’iniziativa, considerato l'alto profilo del tema in questione: l’ambiente e il suo ecosistema. Il nostro auspicio era e rimane proprio un’ampia partecipazione dei soggetti politici e civici per riuscire ad applicare, tra le prime regioni europee, la direttiva del Parlamento Europeo che vieta la vendita e l’uso della plastica “usa e getta” a partire dall’anno 2021”.

“Come repubblicani sardi – concludono – riteniamo giusto e doveroso che su determinate tematiche riguardanti l’interesse del popolo sardo e il futuro della nostra terra si debbano responsabilmente cercare sinergie tra forze che, seppur distanti nell’orizzonte politico, hanno il desiderio migliorare le attuali condizioni di vita della nostra comunità nazionale”.