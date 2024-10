Con un comunicato stampa apparso sul sito internet di ProgReS, è stata ufficializzata l’adesione del professor Bainzu Piliu al progetto politico Sardi Liberi, che vede come candidato presidente della Regione Sardegna, Mauro Pili.

Il padre nobile dell’indipendentismo sardo, fondatore del “FIS – Frùntene pro s’Indhipendhentzia de sa Sardinnia e noto per essere stato il primo relatore universitario a far discutere una tesi in sardo già negli anni ottanta, sarà candidato al Consiglio regionale di Sassari.

Gianluca Collu (Segretario di ProgReS), ha espresso grande riconoscenza a una figura di spicco del movimento di liberazione nazionale che intende dare il suo prezioso apporto a Sardi Liberi, il progetto di convergenza che unisce diverse anime dell’indipendentismo e dell’autonomismo sardo.