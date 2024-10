Il M5S entra per la prima volta nel Consiglio regionale della Sardegna con una pattuglia di sei consiglieri, la meta' donne, secondo la composizione ufficiosa della nuova Assemblea sarda in base ai dati, ancora provvisori. L'ufficialita' arrivera' soltanto con la proclamazione degli eletti affidata all'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Cagliari, ma ci vorra' tempo: cinque anni fa, a causa della complessita' della legge elettorale statutaria della Sardegna, passo' quasi un mese dalle elezioni. I nuovi consiglieri M5S dovrebbero essere Michele Ciusa, 30 anni, (quasi 1.700 voti nel collegio di Cagliari), l'avvocata Carla Cuccu, 48 anni, (Cagliari), Elena Fancello, commercialista di Dorgali, 55 anni (Nuoro), Alessandro Solinas, 30 anni, praticante avvocato (Oristano), Roberto Li Gioi, consulente finanziario di 54 anni (Olbia-Tempio) e Desire' Manca, 45 anni, consigliera comunale di Sassari, che ha ottenuto quasi 2.600 voti. "Grazie", ha scritto oggi Manca sulla sua pagine Fb per ringraziare i suoi elettori, una volta sicura del risultato, in bilico fino al completamento della conta dei voti della sua citta'. "Rappresentero' sempre il popolo. Voi entrerete con me nel Palazzo Regionale".