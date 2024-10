Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Fa rabbrividire vedere che c'è qualcuno che si candida alla guida di questa Regione negando un pezzo di storia di questo Paese. Noi sappiamo che la Costituzione è una Costituzione repubblicana ma è soprattutto antifascista, come siamo tutti, ed è una vergogna che ci sia chi non è in grado neanche di dichiararsi tale". Così Elly Schlein a Carbonia in Sardegna con Alessandra Todde.