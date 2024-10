Prima uscita di Paolo Truzzu, indicato a maggioranza dal tavolo regionale del centrodestra, da candidato governatore della Sardegna.

Il sindaco di Cagliari ha parlato davanti ai suoi sostenitori e alleati questa mattina, sabato 13 gennaio, a Quartu Sant’Elena, in occasione della convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale.

“Sarà una campagna elettorale in cui andremo ad ascoltare le esigenze dei territorio” ha detto ai nostri microfoni Truzzu. E su Lega e Psd’Az? “Io sono convinto – ha affermato – che siano parte fondamentale dell’alleanza di centrodestra e non ci sia motivo perché non facciano questo percorso in insieme a noi. Quindi aspettiamo, li aspettiamo nel più breve tempo possibile per rispetto di tutti, nostro, loro e dei cittadini”.

Presenti all'incontro i vertici sardi di Fdi. Abbiamo intervistato la senatrice e coordinatrice regionale Antonella Zedda, il deputato Salvatore Deidda. Con loro abbiamo parlato del candidato Truzzu e del Psd’Az che continua a puntare su Christian Solinas per le elezioni del 25 febbraio.

Le parole della senatrice e coordinatrice regionale Antonella Zedda

Le parole del deputato Salvatore Deidda