Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ci si aspetta da me in questa sede un intervento leggero, io non ero leggera manco a 15 anni, figuriamoci se riuscirò ad esserlo oggi, che abbiamo perso le elezioni in Sardegna ed è pure Quaresima, non posso nemmeno affogare i miei dispiaceri nell'alcol. Be', è andata così..". Così la premier Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera, scherza sulla sconfitta in terra sarda.