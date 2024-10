“La Sardegna direttamente in zona arancione è una follia, eccessivamente punitiva per la reale situazione”. Lo scrive in un post su Fb il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. In serata è attesa la firma del ministro Speranza sull’ordinanza che porterà la Sardegna in zona arancione a partire da lunedì 22 marzo.

“I focolai sono stati circoscritti con opportune zone rosse comunali.I sardi hanno dimostrato responsabilità e altra e maggiore sono certo saprebbero dimostrare. Mi auguro che Speranza non firmi l'ordinanza, concordando con la Sardegna misure utili ed effettivamente necessarie” ha aggiunto Pais.