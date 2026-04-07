Come anticipato dall’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, in occasione della BIT di Milano, l’assessorato del turismo della Regione Sardegna ha avviato l’organizzazione di una borsa internazionale del turismo dedicata ai siti UNESCO. È stato infatti pubblicato l’avviso per la selezione degli operatori (seller) che potranno partecipare all’iniziativa.

L’evento si svolgerà a Olbia dal 17 al 19 giugno 2026, presso il Museo Civico di Olbia, e prevede un programma articolato in conferenze, presentazioni e sessioni B2B tra circa 40 buyer e oltre 100 seller. Nella giornata conclusiva sono inoltre previsti educational tour in diversi siti archeologici dell’isola, tra cui Domus de Janas, nuraghi, Tombe dei Giganti e pozzi sacri.

“La Sardegna fino allo scorso anno aveva un solo sito riconosciuto dall’UNESCO, quello di Barumini, emblematico della civiltà nuragica - afferma l’Assessore Franco Cuccureddu - ed era quindi molto difficile costruire offerte rivolte ai tour operator di tutto il mondo, che commercializzano prodotti turistici legati a siti facenti parte del patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO”.

“Ora col recente inserimento nella lista UNESCO delle Domus de Janas - continua l’assessore regionale del turismo - la Sardegna può contare su ben 19 siti, in 17 diversi Comuni, che si possono fregiare del prestigioso riconoscimento dell’Agenzia dell’ONU e quindi abbiamo una massa critica tale che ci consente di creare un prodotto turistico interessante per i tanti operatori del turismo culturale, specializzati in tutto il mondo nella commercializzazione dei siti UNESCO”.

“Per questa ragione - conclude Cuccureddu - oltre a partecipare ai principali eventi legati alla promo-commercializzazione del patrimonio storico, quali fiere e workshop in Italia e all’estero, si è deciso di organizzare in Sardegna un grande evento, capace di far conoscere l’isola ai principali tour operator del turismo culturale legato ai siti UNESCO”.

Gli operatori turistici interessati a partecipare alla 1° “Borsa Internazionale del Turismo UNESCO in Sardegna” potranno presentare la domanda attraverso la piattaforma SIPES entro il 27 aprile 2026.