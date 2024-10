"Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per la fiducia concessami". Così la nuova ministra del Turismo Daniela Santanché (Fdi).

"Metterò tutto il mio impegno per rilanciare il turismo in Italia e l'economia di migliaia di famiglie impiegate in questo importante settore", scrive su Twitter l'esponente dell'Esecutivo.